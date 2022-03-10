Эксперт Кусков допустил исчезновение фильмов Голливуда из онлайн-кинотеатров России

Голливудские фильмы и сериалы могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Случится это может из-за санкции со стороны США.

"Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год", — сказал Денис Кусков в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, тут компании могут пойти двумя путями: либо досрочно разорвать контракты, либо просто не возобновлять подписку по истечению срока.