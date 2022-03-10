"С иллюминаторами": Сахалинцы увидели в небе "космический корабль"

Жители Сахалина стали очевидцами загадочного явления: в небе появилась светящаяся полоса, которая двигалась медленно и бесшумно. Островитяне стали гадать, что это — не космический ли корабль пришельцев?

"С иллюминаторами. Большой", — слышны комментарии на видео от очевидцев.

Как пишет Astv.ru, мужчины рассказали, что ничего подобного они ранее не видели. Неопознанный объект представлял собой нечто вроде множества огней, которые выстроились в ряд и двигались с одинаковой скоростью.

Местные военные рассказали телеканалу, что никакие работы в этом районе не велись. В аэропорту Южно-Сахалинска также никто не смог определить, что это за светящийся объект. Ряд комментаторов предположили, что мужчины увидели всего лишь спутники системы орбитального интернета StarLink. Их группировку создаёт основанная миллиардером Илоном Маском компания.