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10 марта, 03:44

Палата представителей Конгресса США согласовала выделение Украине $14 млрд

Эта сумма включена в обширный пакет финансирования американского правительства на $1,5 трлн. Документу ещё предстоит пройти рассмотрение в верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США поддержала предложение выделить на оказание помощи Украине $14 млрд. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Пункт о соответствующей помощи включён в пакет финансирования правительства, утверждённый на этом заседании. Он предусматривает выделение администрации США $1,5 трлн. Предполагается, что помощь Киеву будет включать гуманитарный, военный и экономический компоненты.

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Ранее Лайф рассказывал, что МВФ одобрил выделение Украине 1,4 миллиарда долларов. В фонде заявляли при этом, что ситуация вокруг этой страны несёт угрозу всей мировой экономике.

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Конгресс США

Артем Порвин

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