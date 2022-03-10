Палата представителей Конгресса США согласовала выделение Украине $14 млрд
Эта сумма включена в обширный пакет финансирования американского правительства на $1,5 трлн. Документу ещё предстоит пройти рассмотрение в верхней палате парламента.
Палата представителей Конгресса США поддержала предложение выделить на оказание помощи Украине $14 млрд. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.
Пункт о соответствующей помощи включён в пакет финансирования правительства, утверждённый на этом заседании. Он предусматривает выделение администрации США $1,5 трлн. Предполагается, что помощь Киеву будет включать гуманитарный, военный и экономический компоненты.
Ранее Лайф рассказывал, что МВФ одобрил выделение Украине 1,4 миллиарда долларов. В фонде заявляли при этом, что ситуация вокруг этой страны несёт угрозу всей мировой экономике.