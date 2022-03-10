МВФ одобрил выделение Украине 1,4 миллиарда долларов

Международный валютный фонд согласовал выделение Украине 1,4 миллиарда долларов в рамках финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Как сообщал Лайф ранее, МВФ увидел в санкциях против России угрозу всей мировой экономике. В фонде уточнили, что разрыв торговых цепочек приведёт к ценовому шоку по всему миру. Наибольший ущерб понесут страны, которые до этого тесно сотрудничали с Россией или Украиной.