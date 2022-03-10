МВФ одобрил выделение Украине 1,4 миллиарда долларов
А ранее там предупреждали, что санкции против России на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины несут угрозу всей мировой экономике. Особо тяжело придется некоторым отдельным странам.
Международный валютный фонд согласовал выделение Украине 1,4 миллиарда долларов в рамках финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.
"Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования)", — говорится в заявлении фонда
Отмечается, что цель — помощь Украине в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий военных действий.
Как сообщал Лайф ранее, МВФ увидел в санкциях против России угрозу всей мировой экономике. В фонде уточнили, что разрыв торговых цепочек приведёт к ценовому шоку по всему миру. Наибольший ущерб понесут страны, которые до этого тесно сотрудничали с Россией или Украиной.
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