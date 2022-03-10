Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ему усиливать санкции против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства.

"Премьер-министр обязался ещё больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Джонсон обрисовал действия Британии, направленные на обеспечение Украины "оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя".