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9 марта, 22:07

Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против России

Британский премьер также рассказал, какие шаги Соединённое Королевство принимает, чтобы поставлять Украине новые партии оружия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ему усиливать санкции против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства.

"Премьер-министр обязался ещё больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект", говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Джонсон обрисовал действия Британии, направленные на обеспечение Украины "оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя".

Захарова: План Джонсона по Украине не стал неожиданным для РФ

Захарова: План Джонсона по Украине не стал неожиданным для РФ

Как рассказывал Лайф, ранее Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины. Он был запущен Соединёнными Штатами после Второй мировой войны для восстановления Европы и свёрнут во второй половине 60-х годов прошлого века.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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