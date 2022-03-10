Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкции против России
Британский премьер также рассказал, какие шаги Соединённое Королевство принимает, чтобы поставлять Украине новые партии оружия.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ему усиливать санкции против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии главы правительства.
"Премьер-министр обязался ещё больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Джонсон обрисовал действия Британии, направленные на обеспечение Украины "оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя".
Как рассказывал Лайф, ранее Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины. Он был запущен Соединёнными Штатами после Второй мировой войны для восстановления Европы и свёрнут во второй половине 60-х годов прошлого века.
ТАСС / AP