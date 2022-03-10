Visa и Mastercard перестали работать в России

Международные платёжные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. При этом уже выпущенные карты этих систем продолжают работать на территории РФ в прежнем режиме благодаря национальной системе расчётов.

Но вот провести расчёт за рубежом не получится, как и выполнить трансграничное перечисление. Заблокирована также возможность оплаты товара в иностранных интернет-магазинах. Карты перестают функционировать в сервисах Apple Pay и Google Pay.

Кроме этих международных платёжных систем о приостановке своих операций в РФ ранее заявила и японская платёжная система JCB. В её сообщении говорится, что выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, а карты, выпущенные в других странах, не будут поддерживаться в РФ. Данные меры, как отметила японская газета "Никкэй", вступят в силу с 14 марта.