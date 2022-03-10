Visa и Mastercard перестали работать в России
Приём запросов авторизации от российских участников рынка прекращён. С 11 марта эти системы перестанут проводить межбанковские расчёты.
Международные платёжные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. При этом уже выпущенные карты этих систем продолжают работать на территории РФ в прежнем режиме благодаря национальной системе расчётов.
Но вот провести расчёт за рубежом не получится, как и выполнить трансграничное перечисление. Заблокирована также возможность оплаты товара в иностранных интернет-магазинах. Карты перестают функционировать в сервисах Apple Pay и Google Pay.
Приём запросов авторизации российских участников прекращён с 00:01 мск 10 марта, а приём клиринговых трансакций от российских участников платёжной системы (межбанковские расчёты) остановится 11 марта.
Кроме этих международных платёжных систем о приостановке своих операций в РФ ранее заявила и японская платёжная система JCB. В её сообщении говорится, что выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, а карты, выпущенные в других странах, не будут поддерживаться в РФ. Данные меры, как отметила японская газета "Никкэй", вступят в силу с 14 марта.
Лайф напоминает, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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