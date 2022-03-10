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9 марта, 21:53

Мбаппе и Месси не спасли: Хет-трик Бензема помог "Реалу" выбить ПСЖ из Лиги чемпионов

"Сливочные" проигрывали после первой половины встречи, однако сумели провести фантастический второй тайм.

Мадридский "Реал" на своём поле обыграл ПСЖ со счётом 3:1 во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Героем игры стал французский нападающий "Реала" Карим Бензема, который оформил хет-трик по ходу второго тайма и перевернул ход всей серии. В составе ПСЖ забил Килиан Мбаппе. При этом по ходу первой половины матча судьи отменили взятие ворот "Реала" из-за положения "вне игры".

"Бавария" разгромила "Зальцбург" и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" разгромила "Зальцбург" и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Добавим, что "Реал" стал четвертьфиналистом вслед за "Баварией", "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

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realmadrid.com

Шамиль Гаджиев

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