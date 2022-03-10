"Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Судьба серии была решена ещё во время первой встречи, когда манкунианцы разгромили соперника со счётом 5:0.
Английский "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей лиссабонский "Спортинг".
Вторая встреча серии завершилась вничью — 0:0. По ходу матча "Манчестер Сити" имел целый ряд моментов, однако не сумел распечатать ворота соперника.
Добавим, что в первой встрече команда Хосепа Гвардиолы обыграла соперника со счётом 5:0, по сути, предрешив исход двухматчевого противостояния.
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