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9 марта, 21:50

"Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Судьба серии была решена ещё во время первой встречи, когда манкунианцы разгромили соперника со счётом 5:0.

Английский "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей лиссабонский "Спортинг".

Вторая встреча серии завершилась вничью — 0:0. По ходу матча "Манчестер Сити" имел целый ряд моментов, однако не сумел распечатать ворота соперника.

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Добавим, что в первой встрече команда Хосепа Гвардиолы обыграла соперника со счётом 5:0, по сути, предрешив исход двухматчевого противостояния.

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mancity.com

Шамиль Гаджиев

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