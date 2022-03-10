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9 марта, 22:28

Пентагон ответил на подозрения в работе с биологическим оружием на Украине

Представитель американского оборонного ведомства назвал соответствующие сообщения "классической пропагандой". Он отметил, Россия неоднократно обвиняла в аналогичных действия Украину.

США не проводили работы по созданию биологического оружия в лабораториях на Украине. В этом на брифинге заверил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Российские обвинения абсурдны", — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, такие утверждения являются "классической российской пропагандой" и призвал не верить этой информации. Россия якобы неоднократно ранее обвиняла другую сторону в каких-то действиях, которые готовит сама.

"У меня нет этому никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине. Но это образ действий России, мы это видели не раз", — добавил Кирби.

Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России

Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России

Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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