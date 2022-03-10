Пентагон ответил на подозрения в работе с биологическим оружием на Украине
Представитель американского оборонного ведомства назвал соответствующие сообщения "классической пропагандой". Он отметил, что Россия неоднократно обвиняла в аналогичных действиях Украину.
США не проводили работы по созданию биологического оружия в лабораториях на Украине. В этом на брифинге заверил представитель Пентагона Джон Кёрби.
"Российские обвинения абсурдны", — сказал Кёрби, отвечая на соответствующий вопрос.
По его мнению, такие утверждения являются "классической российской пропагандой", политик призвал не верить этой информации. Россия якобы неоднократно ранее обвиняла другую сторону в каких-то действиях, которые готовит сама.
"У меня нет этому никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине. Но это образ действий России, мы это видели не раз", — добавил Кёрби.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
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