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Опубликовано 9 марта 2022, 22:28

Пентагон ответил на подозрения в работе с биологическим оружием на Украине

Представитель американского оборонного ведомства назвал соответствующие сообщения "классической пропагандой". Он отметил, что Россия неоднократно обвиняла в аналогичных действиях Украину.

США не проводили работы по созданию биологического оружия в лабораториях на Украине. В этом на брифинге заверил представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Российские обвинения абсурдны", сказал Кёрби, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, такие утверждения являются "классической российской пропагандой", политик призвал не верить этой информации. Россия якобы неоднократно ранее обвиняла другую сторону в каких-то действиях, которые готовит сама.

"У меня нет этому никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине. Но это образ действий России, мы это видели не раз", добавил Кёрби.

Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России
Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России

Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

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Pixabay

Артем Порвин
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