Пентагон ответил на подозрения в работе с биологическим оружием на Украине

Представитель американского оборонного ведомства назвал соответствующие сообщения "классической пропагандой". Он отметил, что Россия неоднократно обвиняла в аналогичных действиях Украину.

США не проводили работы по созданию биологического оружия в лабораториях на Украине. В этом на брифинге заверил представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Российские обвинения абсурдны", — сказал Кёрби, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, такие утверждения являются "классической российской пропагандой", политик призвал не верить этой информации. Россия якобы неоднократно ранее обвиняла другую сторону в каких-то действиях, которые готовит сама.

"У меня нет этому никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине. Но это образ действий России, мы это видели не раз", — добавил Кёрби.