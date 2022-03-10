Антонов призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон немедленно свернуть работы в области военной биологии, в том числе на территории бывших советских республик. Соответствующим образом он прокомментировал обвинения со стороны Штатов — что Россия якобы нарушает документы о запрещении химического и биологического оружия.

"Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Он считает, что Белый дом таким образом "оправдывает незаконную и опасную деятельность стандартной тактикой" — путём обвинения Москвы, причём при помощи неподтверждённых аргументов. Антонов описал это поговоркой "На воре и шапка горит".

"Призываем Соединённые Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства", — обратился он к Вашингтону.

Также посол призвал Вашингтон перестать блокировать укрепление режима Конвенции о запрещении бактериологического оружия. А ещё ускорить уничтожение запасов химического оружия.