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10 марта, 02:53

Россию решили оставить без бразильских сериалов

Сейчас несколько их них доступных зрителям по телевидению и путём просмотра на стриминговых платформах. Среди них популярный "Клон".

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo решил на фоне ситуации вокруг Украины приостановить сотрудничество с российскими партнёрами. В результате они могут остаться без прав на показ в РФ сериалов из этой страны.

"В настоящий момент российские телеканалы показывают телесериал "Во имя любви" и "Клон". На местных [российских] стриминговых платформах Globo представлен сериалами "Клон", "Проспект Бразилии", "Справедливость", "Железный остров" и "Тайные истины", — напоминает газета Folha de S.Paulo.

Со ссылкой на источники в холдинге издание сообщает, что аналогичным образом на неопределённый срок будет приостановлена закупка прав на демонстрацию новых российских фильмов, мультфильмов и телесериалов.

Медиахолдинг WarnerMedia приостановил лицензирование нового контента в России

Медиахолдинг WarnerMedia приостановил лицензирование нового контента в России

Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. За последние сутки десятки компаний заявили об этом. Так, Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Amazon решил не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video.

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Globo

Арина Родионова

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