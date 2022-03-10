Россию решили оставить без бразильских сериалов

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo решил на фоне ситуации вокруг Украины приостановить сотрудничество с российскими партнёрами. В результате они могут остаться без прав на показ в РФ сериалов из этой страны.

"В настоящий момент российские телеканалы показывают телесериал "Во имя любви" и "Клон". На местных [российских] стриминговых платформах Globo представлен сериалами "Клон", "Проспект Бразилии", "Справедливость", "Железный остров" и "Тайные истины", — напоминает газета Folha de S.Paulo.

Со ссылкой на источники в холдинге издание сообщает, что аналогичным образом на неопределённый срок будет приостановлена закупка прав на демонстрацию новых российских фильмов, мультфильмов и телесериалов.