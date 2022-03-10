Nintendo вслед за Sony решила не поставлять игровые консоли в Россию
Такое решение в компании объяснили нарушением логистики и проблемами с оплатой из-за санкций, введённых в отношении России после начала спецоперации на Украине.
Игровые консоли Nintendo Switch, а также программное обеспечение этой японской компании временно поступать в Россию не будет.
Как сообщает газета Nikkei, такое решение там объяснили нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой из-за санкций, введённых в отношении России после начала "Операции Z" на Украине. Так, из-за прекращения приёма платёжным оператором российских рублей, Nintendo ранее уже приостановила работу своего интернет-магазина в России.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. За последние сутки десятки компаний заявили об этом. Так, Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Amazon решил не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video.