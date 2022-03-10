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10 марта, 02:21

Nintendo вслед за Sony решила не поставлять игровые консоли в Россию

Такое решение в компании объяснили нарушением логистики и проблемами с оплатой из-за санкций, введённых в отношении России после начала спецоперации на Украине.

Игровые консоли Nintendo Switch, а также программное обеспечение этой японской компании временно поступать в Россию не будет.

Как сообщает газета Nikkei, такое решение там объяснили нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой из-за санкций, введённых в отношении России после начала "Операции Z" на Украине. Так, из-за прекращения приёма платёжным оператором российских рублей, Nintendo ранее уже приостановила работу своего интернет-магазина в России.

Sony решила прекратить в России продажу PlayStation и игр для неё

Sony решила прекратить в России продажу PlayStation и игр для неё

Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. За последние сутки десятки компаний заявили об этом. Так, Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Amazon решил не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video.

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Nintendo

Арина Родионова

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