Nintendo вслед за Sony решила не поставлять игровые консоли в Россию

Игровые консоли Nintendo Switch, а также программное обеспечение этой японской компании временно поступать в Россию не будет.

Как сообщает газета Nikkei, такое решение там объяснили нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой из-за санкций, введённых в отношении России после начала "Операции Z" на Украине. Так, из-за прекращения приёма платёжным оператором российских рублей, Nintendo ранее уже приостановила работу своего интернет-магазина в России.