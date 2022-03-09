Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов

Компания Adidas заявила, что временно приостанавливает работу своего сайта и приложения в России. Розничные магазины бренда закроются в РФ 14 марта. Об этом говорится в заявлении организации на сайте.

"Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по мск) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователи из России смогут видеть товар на сайте, но он будет временно недоступен для заказа. В компании добавили, что такое решение было принято в связи с событиями на Украине. Относительно российских сотрудников бренда говорится, что их заработная плата при этом будет сохранена. Adidas отмечает, что дальнейшие корпоративные решения будут приниматься в случае необходимости.