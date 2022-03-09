Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов
Уточняется, что пользователи из РФ смогут видеть товар на онлайн, но при этом он будет временно недоступен для заказа. Такое решение было принято в связи с событиями на Украине.
Компания Adidas заявила, что временно приостанавливает работу своего сайта и приложения в России. Розничные магазины бренда закроются в РФ 14 марта. Об этом говорится в заявлении организации на сайте.
"Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по мск) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователи из России смогут видеть товар на сайте, но он будет временно недоступен для заказа. В компании добавили, что такое решение было принято в связи с событиями на Украине. Относительно российских сотрудников бренда говорится, что их заработная плата при этом будет сохранена. Adidas отмечает, что дальнейшие корпоративные решения будут приниматься в случае необходимости.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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