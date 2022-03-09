Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов

Уточняется, что пользователи из РФ смогут видеть товар на онлайн, но при этом он будет временно недоступен для заказа. Такое решение было принято в связи с событиями на Украине.

Компания Adidas заявила, что временно приостанавливает работу своего сайта и приложения в России. Розничные магазины бренда закроются в РФ 14 марта. Об этом говорится в заявлении организации на сайте.

"Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по мск) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно", — говорится в сообщении.