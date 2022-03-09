Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ

Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики страны в условиях санкций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к уже принятым ранее.

"Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Так, одна из мер поддержки — это освобождение граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 миллиона рублей, отметил премьер. Кроме того, по его словам, кабмин не исключает, что повысит планку налога на роскошь для автомобилистов с трёх до 10 миллионов рублей.

Вместе с тем Мишустин анонсировал выделение дополнительных 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 миллиарда для компенсации части затрат производителям хлеба. Глава кабмина также рассказал и о мерах поддержки строительной сферы. По его словам, сейчас перед властями стоит задача не позволить стройкам останавливаться.