НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 16:03

Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ

По его словам, среди предложений — приостановка взимания подоходного налога с процентов по банковским вкладам и повышение планки налога на роскошь для владельцев авто, а также многое другое.

Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики страны в условиях санкций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к уже принятым ранее.

"Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", — сказал Мишустин на заседании правительства.

"Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций

"Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций

Так, одна из мер поддержки — это освобождение граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 миллиона рублей, отметил премьер. Кроме того, по его словам, кабмин не исключает, что повысит планку налога на роскошь для автомобилистов с трёх до 10 миллионов рублей.

Вместе с тем Мишустин анонсировал выделение дополнительных 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 миллиарда для компенсации части затрат производителям хлеба. Глава кабмина также рассказал и о мерах поддержки строительной сферы. По его словам, сейчас перед властями стоит задача не позволить стройкам останавливаться.

Ранее Мишустин сообщил, что кабмин поможет авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов. Также предусмотрены и другие меры поддержки для отечественного транспорта. В частности, запретившим заходить в свои порты иностранным государствам будут объявлены ответные ограничения.

С 1 апреля установят новые выплаты: В чём их особенность, кто и сколько получит

С 1 апреля установят новые выплаты: В чём их особенность, кто и сколько получит

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1