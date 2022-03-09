Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ
По его словам, среди предложений — приостановка взимания подоходного налога с процентов по банковским вкладам и повышение планки налога на роскошь для владельцев авто, а также многое другое.
Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики страны в условиях санкций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к уже принятым ранее.
"Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", — сказал Мишустин на заседании правительства.
Так, одна из мер поддержки — это освобождение граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 миллиона рублей, отметил премьер. Кроме того, по его словам, кабмин не исключает, что повысит планку налога на роскошь для автомобилистов с трёх до 10 миллионов рублей.
Вместе с тем Мишустин анонсировал выделение дополнительных 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 миллиарда для компенсации части затрат производителям хлеба. Глава кабмина также рассказал и о мерах поддержки строительной сферы. По его словам, сейчас перед властями стоит задача не позволить стройкам останавливаться.
Ранее Мишустин сообщил, что кабмин поможет авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов. Также предусмотрены и другие меры поддержки для отечественного транспорта. В частности, запретившим заходить в свои порты иностранным государствам будут объявлены ответные ограничения.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.