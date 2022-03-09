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Опубликовано 9 марта 2022, 18:56

В ГД рассказали, какие меры могут приниматься для стабилизации рынка труда на фоне санкций

Национализация производств — это радикальный шаг, он не наступит в одночасье. Ожидается пересмотр структуры занятости в РФ. Хотя есть риски, что молодым специалистам предпочтут опытных сотрудников.

Депутат Елена Цунаева рассказала, какие меры могут приниматься для стабилизации рынка труда на фоне санкций. Видео © LIFE

При председателе Госдумы был создан специальный совет по поддержке граждан в условиях введённых санкций против РФ. С его помощью будут оперативно обсуждаться с кабмином необходимые меры, рассказала в беседе с Лайфом депутат ГД, член Комитета по труду Елена Цунаева.

Она сообщила, что на сайтах по поиску работы есть открытые вакансии, по данным аналитиков, их количество больше на 26%, чем в прошлом году. Депутат считает, что западные компании заняли выжидательную позицию: точки и магазины закрыли, но сохранили сотрудникам заработную плату. Однако неизвестно, сколько это будет длиться. И всё-таки крупные бренды знают обо всех рисках, которые у них имеются, — "в одночасье, если решат открыться, то вернуть сотрудников не получится, нанять тех же сотрудников сложно". Профсоюзные организации будут отслеживать, чтобы права россиян не нарушались в части занятости, для чего и принят ряд мер.

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"Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций

"С одной стороны, это субсидирование промышленных предприятий, чтобы они сохраняли рабочие места. Ну и поддержка граждан, которые находятся в кризисной ситуации. Ипотечные каникулы, кредитные каникулы, в общем-то государство представляет себе тот инструментарий, но масштабы мы будем понимать постепенно", — рассказала депутат.

Что касается национализации производств, то это является радикальной мерой, которая не произойдёт в одночасье. Скорее она будет введена в качестве ответа при анализе всех позиций, в том числе и желания какой-либо компании продолжить работать на российском рынке, объяснила Цунаева.

"Одно дело — ты выжидаешь и приостанавливаешь работу, предполагаешь поддержку своих сотрудников. Другое дело — ты просто закрываешь предприятие, бросаешь сотрудников на произвол судьбы и занимаешь очень политизированную позицию", — добавила она.

По словам депутата, ожидается пересмотр структуры занятости в России. Сейчас ведутся разговоры о реформе рабочих профессий. Чтобы получать максимально оперативно специализацию, приближенную к практике, существуют определённые программы. Вместе с тем есть и риски, что молодые специалисты могут оказаться в сложной ситуации, им предпочтут опытных сотрудников. "Мы, в частности, когда голосовали за бюджет в конце того года, поддержали финансирование целой программы для молодых специалистов", — заключила Цунаева.

Правкомиссия одобрила идею национализации имущества ушедших иностранных компаний
Правкомиссия одобрила идею национализации имущества ушедших иностранных компаний

Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Shutterstock

Кристина Шайдуллина
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