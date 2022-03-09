В ГД рассказали, какие меры могут приниматься для стабилизации рынка труда на фоне санкций

Национализация производств — это радикальный шаг, он не наступит в одночасье. Ожидается пересмотр структуры занятости в РФ. Хотя есть риски, что молодым специалистам предпочтут опытных сотрудников.

Депутат Елена Цунаева рассказала, какие меры могут приниматься для стабилизации рынка труда на фоне санкций. Видео © LIFE

При председателе Госдумы был создан специальный совет по поддержке граждан в условиях введённых санкций против РФ. С его помощью будут оперативно обсуждаться с кабмином необходимые меры, рассказала в беседе с Лайфом депутат ГД, член Комитета по труду Елена Цунаева.

Она сообщила, что на сайтах по поиску работы есть открытые вакансии, по данным аналитиков, их количество больше на 26%, чем в прошлом году. Депутат считает, что западные компании заняли выжидательную позицию: точки и магазины закрыли, но сохранили сотрудникам заработную плату. Однако неизвестно, сколько это будет длиться. И всё-таки крупные бренды знают обо всех рисках, которые у них имеются, — "в одночасье, если решат открыться, то вернуть сотрудников не получится, нанять тех же сотрудников сложно". Профсоюзные организации будут отслеживать, чтобы права россиян не нарушались в части занятости, для чего и принят ряд мер.

"С одной стороны, это субсидирование промышленных предприятий, чтобы они сохраняли рабочие места. Ну и поддержка граждан, которые находятся в кризисной ситуации. Ипотечные каникулы, кредитные каникулы, в общем-то государство представляет себе тот инструментарий, но масштабы мы будем понимать постепенно", — рассказала депутат.

Что касается национализации производств, то это является радикальной мерой, которая не произойдёт в одночасье. Скорее она будет введена в качестве ответа при анализе всех позиций, в том числе и желания какой-либо компании продолжить работать на российском рынке, объяснила Цунаева.

"Одно дело — ты выжидаешь и приостанавливаешь работу, предполагаешь поддержку своих сотрудников. Другое дело — ты просто закрываешь предприятие, бросаешь сотрудников на произвол судьбы и занимаешь очень политизированную позицию", — добавила она.