Правкомиссия одобрила идею национализации имущества ушедших иностранных компаний
Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных России государств, если они прекращают работу в нашей стране.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций, который предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных компаний. Об этом заявила партия "Единая Россия" в своём телеграм-канале.
Отмечается, что предложение поступило от самой партии. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных России государств, если они прекращают работу в нашей стране. По мнению партии, это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.
Сообщается также, что владелец компании может в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не произойдёт, то суд назначает на три месяца временную администрацию, затем акции новой организации выставляют на торги, старая же ликвидируется.
"Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", — резюмировали в партии.
Ранее Лайф писал, что "Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России. В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату. О приостановке бизнеса в РФ также заявила Coca-Cola. Американский производитель сообщает при этом, что продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере её развития.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко