Правкомиссия одобрила идею национализации имущества ушедших иностранных компаний

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных России государств, если они прекращают работу в нашей стране.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций, который предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных компаний. Об этом заявила партия "Единая Россия" в своём телеграм-канале.

Отмечается, что предложение поступило от самой партии. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных России государств, если они прекращают работу в нашей стране. По мнению партии, это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

Сообщается также, что владелец компании может в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не произойдёт, то суд назначает на три месяца временную администрацию, затем акции новой организации выставляют на торги, старая же ликвидируется.

"Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", — резюмировали в партии.