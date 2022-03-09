Финская Valio продолжит операционную деятельность в России
В частности, компания поддерживает обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками. План дальнейших действий на данный момент находится в разработке.
Финская компания – производитель молочной продукции Valio заявила о продолжении операционной деятельности в России. Об этом говорится на сайте компании.
"По факту объявленного решения финским концерном Valio о намерении уйти с российского рынка сообщаем, что в настоящее время операционная деятельность ООО "Валио" в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются", — отмечается в сообщении.
В компании отметили, что план дальнейших действий на данный момент находится в разработке. При этом 7 марта Valio и Paulig заявили о прекращении работы в России. Оба производителя продуктов подчеркнули, что уход с рынка на территории страны начнётся в срочном порядке.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
"ВКонтакте" / Valio