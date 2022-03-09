Финская Valio продолжит операционную деятельность в России

Финская компания – производитель молочной продукции Valio заявила о продолжении операционной деятельности в России. Об этом говорится на сайте компании.

"По факту объявленного решения финским концерном Valio о намерении уйти с российского рынка сообщаем, что в настоящее время операционная деятельность ООО "Валио" в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются", — отмечается в сообщении.