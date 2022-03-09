Шольц: Германия не планирует поставлять Украине военные самолёты
Канцлер ФРГ уточнил, что сейчас страна предоставляет Незалежной большую финансовую поддержку: власти "запустили гуманитарные усилия, направили все возможные военные грузы", а также отдельное оружие.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но "никаких военных самолётов" стране предоставлять не собирается.
"Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили помогать и сейчас, в кризис. <...> Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем. К этому, очевидно, не относятся никакие истребители", — сказал канцлер в ходе брифинга, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Берлине поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине и готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.
Шольц уточнил, что сейчас Германия предоставляет Незалежной большую финансовую поддержку: власти ФРГ запустили гуманитарные усилия, направили все возможные военные грузы, а также отдельное оружие, о котором заранее информировали.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что страна изучает возможность отправки на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Власти Соединённого Королевства продолжают отправлять Киеву противотанковые ракеты NLAW, а также стрелковое вооружение и боеприпасы. Также скоро будут отправлены комплексы Javelin.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов и средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают. 8 марта Минобороны РФ сообщило о двух сбитых украинских истребителях МиГ-29 и одном Су-27. Кроме того, военным РФ удалось вывести из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки "Бук М-1". Между тем США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся истребителями с Украиной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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