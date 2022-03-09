Шольц: Германия не планирует поставлять Украине военные самолёты

"Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили помогать и сейчас, в кризис. <...> Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем. К этому, очевидно, не относятся никакие истребители", — сказал канцлер в ходе брифинга, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Берлине поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине и готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.