Вирусолог Чумаков спрогнозировал сроки отмены всех ковидных ограничений

Отменить в России все коронавирусные ограничения могут в течение месяца, для этого уже существуют все основания, сообщил в беседе с Ura.ru член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Пётр Чумаков.

Он отметил, что снятие ограничений возможно в любой момент, так как столичные власти неоднократно сообщали о постепенной отмене антиковидных мер. По мнению Чумакова, вряд ли это произойдёт "прямо сейчас", но вполне возможно, что приблизительно через одну-две недели.

"Конкретно невозможно сказать, потому что это решение властей. Я думаю, сейчас уже есть все основания для того, чтобы отменять эти коронавирусные меры", — сказал врач.

Его коллега, главный научный сотрудник НИЦ им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн добавил, что, несмотря на снижение заболеваемости, вакцинацию нужно продолжать.

"Ясно, что заболеваемость и дальше будет снижаться. Но и сейчас довольно много людей, порядка 700 в день, умирает. Это большая часть. Сама заболеваемость тоже на высоком уровне. Люди должны сами соблюдать противоэпидемические меры и в первую очередь вакцинироваться", — добавил он.