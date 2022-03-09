Простые люди поделились пятью советами, которые помогают им пережить любые невзгоды

В сабреддите AskReddit пользователь Foreign-Brilliant-82 поинтересовался, что заставляет обычных людей вставать с кровати по утрам и идти навстречу жизни. Выяснилось, что, даже когда всё вокруг кажется невыносимым, есть простые вещи, наполняющие жизнь смыслом.

Хобби

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"Лет десять назад я не могла найти смысла, чтобы продолжать жить, и тогда мне в голову пришла идея изучить все рецепты в поваренной книге, которая валялась у меня дома. И пошло-поехало. Поначалу это было лишь планированием наперёд... До тех пор, пока я не закупилась продуктами и не приготовила одно блюдо. Уже скоро я начала составлять списки покупок для рецептов с похожими ингредиентами, строить кулинарные планы на неделю-две вперёд. В итоге пришлось начать ещё одну кулинарную книгу. Затем я стала собирать свою собственную коробку с карточками рецептов, которые мне понравились или которые я подкорректировала. Сейчас уже всё хорошо, но эта коробка до сих пор лежит у меня на кухне. Найдите себе дело, на которое вы способны, и не бросайте его", — RachPeas.

Житейские радости

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"Вкусная еда. Ощущение уюта, когда вы в тёплой постели и вам не нужно рано вставать. Любимое дело или хобби. Леденцы и снеки, которые мы так редко себе позволяем. Летний бриз в тени с холодным коктейлем. Собака или кошка, которую можно погладить (если у вас нет аллергии). Разговоры с любимыми", — musicmous3.

Единение с природой

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"Не могу говорить за всех, но я недавно купил несколько акров земли очень далеко от города. Сначала я потихоньку расчищал дорогу к дому и двору. Жил какое-то время в палатке, воссоединялся с природой. Потом, когда уже всё было сделано, понял, что у меня на участке очень много дерева. Решил поэкспериментировать с деревообработкой — резные ложки, тарелки, всё такое. Всё для того, чтобы научиться полагаться только на свои силы. Я даже описать не могу, как это успокаивает и умиротворяет по сравнению с городской повседневной рутиной", — MapleDipStick23.

Времяпрепровождение с питомцами

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"Мой пёс. Как же он без меня? Он слепой и старый, и я думаю, что я его эмоциональная поддержка. Ничто не делает меня счастливее, чем видеть его, когда я возвращаюсь домой. <...> Я перестал заботиться о мнении других и стал в каком-то плане эгоистичным. В смысле, я живу для себя, а не для чьего-либо одобрения", — jedicheef.

Дурацкие фильмы

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