Алана Мамаева пригрозила расправой беременной жене бывшего мужа

Новая жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько, наверное, уже пожалела, что назвала пухленькой его дочь от предыдущего брака Алису, и поняла, почему дети — это святое. Теперь мама девочки Алана Мамаева обещает вырвать беременной Санько хребет, если та ещё хоть раз позволит себе нелестное высказывание в адрес её дочери.

Беременная жена Мамаева обсудила с подписчиками внешность и вес дочери футболиста

Началось всё с того, что на днях у Алисы был день рождения, девочке исполнилось восемь лет. В качестве подарка отец отправил ей три сертификата в магазины, одежда из которых школьнице оказалась маловата. В итоге мама Алисы не нашла ничего лучше, как отдать презенты нуждающейся подписчице. Новая жена спортсмена не смолчала и прокомментировала ситуацию, выйдя на связь в "Инстаграме". Санько пояснила, что Мамаев не видел дочь несколько месяцев, а при выборе подарка полагался на возраст.

"Когда Паша занимался ребёнком, она пухленькой такой не была", — заметила Надежда.

После такого заявления она и получила слова поддержки и словила волну хейта. Пользователи "Инстаграма" обвинили девушку в ограниченности, сообщив, что говорить что-то про лишний вес ребёнка — "такое себе". На защиту Алисы встала и её мама. "Если это существо ещё раз откроет свой рот на моего ребёнка, я ей лично хребет вырву!" — написала Алана Мамаева в сториз.

Подписчики Аланы согласились с тем, что Санько не права. "Нужно быть дурой и не знать, что дети, особенно девочки, очень растут в этом возрасте".

Скриншот сториз © Instagram / alana_mamaeva

А кто-то из фанатов указал Мамаевой, что после развода она осталась в огромном плюсе. Сама Алана добавила, что развелась не зря. "Видимо, хорошим отцом его делала я! А сейчас он раскрыл своё истинное лицо".

Скриншот сториз © Instagram / alana_mamaeva

А ещё призналась, что футболист не поздравил с днём рождения Алекса. Мальчик — ребёнок Аланы от прошлых отношений, которого спортсмен усыновил и растил как родного.

Скриншот сториз © Instagram / alana_mamaeva