Алана окончательно в прошлом: Павел Мамаев женился на своей беременной подруге Надежде Санько
В прошлом году спортсмен развёлся со своей бывшей супругой Аланой.
Видео © Соцсети
Полузащитник "Химок" Павел Мамаев женился на своей возлюбленной Надежде Санько. Кадры с церемонии бракосочетания появились в соцсетях.
Никаких подробностей церемонии не приводится. Стоит отметить, что совсем недавно стало известно о беременности Санько.
"А как же Кокорин?!": Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько и подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом
Добавим, что Надежда Санько — бывшая подруга предыдущей жены Мамаева Аланы. Пара развелась весной 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах.
Комментариев: 0