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Алана окончательно в прошлом: Павел Мамаев женился на своей беременной подруге Надежде Санько

В прошлом году спортсмен развёлся со своей бывшей супругой Аланой.

27 января, 12:12

Видео © Соцсети

Полузащитник "Химок" Павел Мамаев женился на своей возлюбленной Надежде Санько. Кадры с церемонии бракосочетания появились в соцсетях.

Никаких подробностей церемонии не приводится. Стоит отметить, что совсем недавно стало известно о беременности Санько.

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Добавим, что Надежда Санько — бывшая подруга предыдущей жены Мамаева Аланы. Пара развелась весной 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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