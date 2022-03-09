Четыре женских имени, обладательницы которых — настоящие стервы

Эвелина

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Стоит только вслух произнести это имя, как можно почувствовать нотки властности. И это правда. Эвелина обычно самодостаточна и своенравна, у неё от природы высокая самооценка, поэтому на первых порах с мужчинами общается немного свысока. И это раздражает противоположный пол так же сильно, как и постоянные указания от Эвелины, что и как делать. Она может быть мягкой, ранимой и нежной. Но, если обладательницу этого имени обидеть, месть не заставит себя ждать. И поверьте, вы будете удивлены находчивости Эвелины.

Анастасия

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Насти любят выводить на эмоции, провоцировать и манипулировать. Они мастерски "крутят" своими мужчинами, незаметно для тех заставляя часто себя баловать дорогими подарками. Имя Анастасия обладает сильной женской энергетикой, из-за чего сильный пол часто не может устоять и начинает заигрывать и флиртовать с обладательницами этого имени. Главная стервозность заключается в том, что в период ухаживаний и свиданий Настя строит из себя милейшую принцессу. Но, как только отношения становятся серьёзными, показывает другую свою сторону: включает тираншу и командиршу.

Виктория

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Имя победительницы! Женщина, которая точно знает, чего хочет. Виктория сначала ставит задачу, потом разрабатывает план действий и беспроигрышно добивается желаемого. Из-за сильного характера и своеволия Вики мужчины чаще всего считают её стервой. Просто потому, что на первое место эта девушка ставит свои интересы, а не комфорт мужчины рядом. Иногда обладательницу этого имени и правда может "занести", из-за чего ссор и конфликтов прибавится.

Ева

Фото © Pexels / Moose Photos

Для обладательниц этого прекрасного женского имени очень важно, чтобы рядом с ней был достойный, по её меркам, надёжный и стабильный мужчина. И если такого пока у Евы нет, то она "включит" всё своё обаяние, которым и приманит понравившегося кавалера. А если в паре конфликтная атмосфера, то девушка приложит все усилия, чтобы высказать своё "фи" партнёру. Она нарочно будет провоцировать ссоры и скандалы, даже если из светлых побуждений решит просто пояснить ситуацию.