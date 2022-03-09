Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину
При этом ранее президент довёл до всех командиров подразделений указание категорически исключить привлечение призывников для выполнения любых задач на территории соседней страны.
Президент России Владимир Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину вопреки указаниям и наказать ответственных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что до начала спецоперации России по защите Донбасса Владимир Путин довёл до всех командиров подразделений указание категорически исключить привлечение призывников для выполнения любых задач на территории соседней страны.
"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооружённых сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", — отметил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что обнаружилось несколько фактов присутствия срочников среди сил, участвующих в "Операции Z" на Украине. При этом на одно из подразделений напала диверсионная группа нацбатальона, и ряд военных, в том числе и срочной службы, были захвачены в плен. Сейчас "принимаются исчерпывающие меры" по недопущению направления призывников в районы боевых действий и освобождению захваченных военных.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Михаил Метцель