При этом ранее президент довёл до всех командиров подразделений указание категорически исключить привлечение призывников для выполнения любых задач на территории соседней страны.

Президент России Владимир Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину вопреки указаниям и наказать ответственных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что до начала спецоперации России по защите Донбасса Владимир Путин довёл до всех командиров подразделений указание категорически исключить привлечение призывников для выполнения любых задач на территории соседней страны.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооружённых сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", — отметил представитель Кремля.