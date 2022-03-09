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9 марта, 14:49

Глава "Энергоатома" признал, что на Украине до 2012 года был высокообогащённый уран

Ядерный материал находился на площадке Харьковского физико-технического института. Момент его передачи России контролировался Международным агентством по атомной энергии.

До марта 2012 года на территории Украины находился высокообогащённый уран. Об этом заявил в видеообращении глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин, его можно посмотреть в телеграм-канале компании.

"Весь ядерный материал, высокообогащённый уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ", — сказал он.

Reuters: США решили не запрещать импорт российского урана

Reuters: США решили не запрещать импорт российского урана

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации". По мнению президента РФ Владимира Путина, разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее. Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с их стороны. Позднее СВР узнала о возможном получении Украиной плутония для ядерного оружия от США. Кроме того, Киев мог скрытно приобрести у западных стран технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Обложка ©

t.me/"Енергоатом"

Светлана Оперук

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