Глава "Энергоатома" признал, что на Украине до 2012 года был высокообогащённый уран
Ядерный материал находился на площадке Харьковского физико-технического института. Момент его передачи России контролировался Международным агентством по атомной энергии.
До марта 2012 года на территории Украины находился высокообогащённый уран. Об этом заявил в видеообращении глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин, его можно посмотреть в телеграм-канале компании.
"Весь ядерный материал, высокообогащённый уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ", — сказал он.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации". По мнению президента РФ Владимира Путина, разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее. Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с их стороны. Позднее СВР узнала о возможном получении Украиной плутония для ядерного оружия от США. Кроме того, Киев мог скрытно приобрести у западных стран технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.
t.me/"Енергоатом"