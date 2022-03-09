Оперштаб: Coca-Cola не прекращает свою деятельность, а приостанавливает инвестиции в РФ
Отмечается, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу производства, обслуживать клиентов, а также взаимодействовать с поставщиками.
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не прекращает свою деятельность в России, а приостанавливает поток инвестиций. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
"Речь идёт не о приостановке производства и продаж, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты", — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу производства, обслуживать клиентов, а также взаимодействовать с поставщиками.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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