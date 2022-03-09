Оперштаб: Coca-Cola не прекращает свою деятельность, а приостанавливает инвестиции в РФ

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не прекращает свою деятельность в России, а приостанавливает поток инвестиций. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

"Речь идёт не о приостановке производства и продаж, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты", — говорится в сообщении.