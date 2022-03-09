Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО

Как отметил представитель ведомства Игорь Конашенков, силами ВС РФ уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Также ликвидирован 81 радиолокационный пост ПВО Незалежной.

На сегодняшний день система противовоздушной обороны Украины не способна оказывать существенного сопротивления российской авиации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами РФ уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации", — сказал Конашенков на брифинге.