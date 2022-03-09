Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО
Как отметил представитель ведомства Игорь Конашенков, силами ВС РФ уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Также ликвидирован 81 радиолокационный пост ПВО Незалежной.
На сегодняшний день система противовоздушной обороны Украины не способна оказывать существенного сопротивления российской авиации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами РФ уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вывели из строя 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу "Операции Z".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Фадеичев