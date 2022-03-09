МО РФ: Выведено из строя 90% украинских военных аэродромов
Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу спецоперации РФ.
Вооружённые силы России вывели из строя 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, подготовленных украинских лётчиков первого и второго класса практически не осталось.
Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу спецоперации РФ.
"К началу специальной операции в боевом составе украинских вооружённых сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолётов и вертолётов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолётов и 57 вертолётов", — отметил Конашенков.
Также, по данным Минобороны РФ, часть украинских самолётов перелетела в Румынию и в боях не участвует.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко