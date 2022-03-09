МО РФ: Выведено из строя 90% украинских военных аэродромов

Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу спецоперации РФ.

Вооружённые силы России вывели из строя 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, подготовленных украинских лётчиков первого и второго класса практически не осталось.

Кроме того, уничтожено 146 боевых самолётов из 250, которые насчитывались у Киева к началу спецоперации РФ.

"К началу специальной операции в боевом составе украинских вооружённых сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолётов и вертолётов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолётов и 57 вертолётов", — отметил Конашенков.