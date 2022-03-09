В одной из петербургских квартир произошёл взрыв после ссоры наркомана с бабушкой
Врачи госпитализировали обоих. Писать заявление на внука женщина отказалась. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.
Наркозависимый житель Петербурга в результате ссоры со своей бабушкой спровоцировал взрыв в квартире. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.
Инцидент произошёл в жилом доме, расположенном на Озерковой улице. Правоохранителями установлено, что 27-летний мужчина подрался с бабушкой, а потом закрылся в квартире и пустил газ. Затем он пытался сбежать, выпрыгнув через окно второго этажа.
Мужчину и бабушку госпитализировали. Женщина отказалась писать заявление, указав, что внук принимает наркотики. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.
Ранее Лайф писал, что в Пензе произошёл взрыв резервуара с битумом. В результате инцидента два человека погибли и семь пострадали. Позднее губернатор Пензенской области опубликовал видео с моментом взрыва резервуара с битумом. Также чиновник подтвердил, что в результате инцидента погибло два человека, а один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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