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9 марта, 14:06

В одной из петербургских квартир произошёл взрыв после ссоры наркомана с бабушкой

Врачи госпитализировали обоих. Писать заявление на внука женщина отказалась. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

Наркозависимый житель Петербурга в результате ссоры со своей бабушкой спровоцировал взрыв в квартире. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.

Инцидент произошёл в жилом доме, расположенном на Озерковой улице. Правоохранителями установлено, что 27-летний мужчина подрался с бабушкой, а потом закрылся в квартире и пустил газ. Затем он пытался сбежать, выпрыгнув через окно второго этажа.

Мужчину и бабушку госпитализировали. Женщина отказалась писать заявление, указав, что внук принимает наркотики. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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