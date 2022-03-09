Аналитик Кондратьев назвал "ритуальным" призыв Борреля снизить потребление энергии

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с RT назвал "ритуальным" призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который предложил европейцам снизить потребление отопления, чтобы "перерезать пуповину, которая соединяет с Россией".

"Мне кажется, что это пока ритуальные призывы. Как показывает практика, даже в случае, когда мы действительно сталкиваемся с проблемой дефицита ресурсов, даже тогда граждане далеко не всегда проявляют такую сознательность и готовы экономить. Здесь будет приблизительно та же ситуация", — уточнил Кондратьев.

При этом специалист уверен, этот призыв одновременно означает, что если жители ЕС должны экономить энергию, отказываться от поездок на личном транспорте и снижать температуру в офисах и домах, они будут чаще болеть, а также будет уменьшаться потребительский спрос. Кондратьев добавил, что европейская экономика в ближайшие год-полтора может столкнуться с серьёзными трудностями и понижением экономической активности. Он подчеркнул, что потребительское поведение будет быстро меняться, но не из-за призывов европейских политиков, а в результате роста цен на бензин в Европе, счетов за коммунальные услуг.