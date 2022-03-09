Аналитик Кондратьев назвал "ритуальным" призыв Борреля снизить потребление энергии
Специалист добавил, что, если жители ЕС должны экономить энергию и понижать температуру в офисах и домах, они будут чаще болеть, а также будет уменьшаться потребительский спрос.
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с RT назвал "ритуальным" призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который предложил европейцам снизить потребление отопления, чтобы "перерезать пуповину, которая соединяет с Россией".
"Мне кажется, что это пока ритуальные призывы. Как показывает практика, даже в случае, когда мы действительно сталкиваемся с проблемой дефицита ресурсов, даже тогда граждане далеко не всегда проявляют такую сознательность и готовы экономить. Здесь будет приблизительно та же ситуация", — уточнил Кондратьев.
При этом специалист уверен, этот призыв одновременно означает, что если жители ЕС должны экономить энергию, отказываться от поездок на личном транспорте и снижать температуру в офисах и домах, они будут чаще болеть, а также будет уменьшаться потребительский спрос. Кондратьев добавил, что европейская экономика в ближайшие год-полтора может столкнуться с серьёзными трудностями и понижением экономической активности. Он подчеркнул, что потребительское поведение будет быстро меняться, но не из-за призывов европейских политиков, а в результате роста цен на бензин в Европе, счетов за коммунальные услуг.
Ранее Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России. При этом глава европейской дипломатии отметил, что ЕС постоянно ищет альтернативные источники получения газа, потому что убеждён, что на Москву якобы нельзя положиться.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND