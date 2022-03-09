Специалист Самойленко порекомендовал регулярно убирать грязь внутри чехла смартфона

Чехол для смартфона необходимо регулярно снимать и чистить, чтобы предотвратить появление царапин на корпусе смартфона. Такую рекомендацию дал россиянам управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с "Газетой.ru".

"Стоит регулярно снимать чехол, чтобы удалить скопившуюся на устройстве пыль и попавшие внутрь крошки — так можно избежать появления царапин. Сам чехол тоже стоит протирать", — посоветовал он.

По словам Самойленко, будет не лишним ознакомиться с инструкцией по использованию чехла. Эксперт отметил, что некоторые аксессуары достаточно протереть влажной салфеткой с дезинфицирующими свойствами, но в отдельных случаях может понадобиться стирка.

"Чехлы также нужно снимать, если устройство стало нагреваться. Так может произойти, если очень долго играть в игры или сам смартфон стал выходить из строя", — добавил специалист и отметил, что чехол можно снять во время зарядки смартфона и надеть снова, когда устройство остынет.