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9 марта, 14:17

Российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через "Госуслуги"

В Минцифры подчеркнули, что проблемы с возвращением на родину могут возникнуть из-за запрета авиасообщения с некоторыми странами.

Граждане России, которые столкнулись с трудностями при возвращении в РФ из-за ограничения авиасообщения, могут сообщить о себе через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Российские туристы, которые из-за приостановки авиасообщения испытывают трудности с возвращением домой, могут передать информацию о себе через портал "Госуслуги", — говорится в сообщении.

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Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Так, "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.

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Pexels

Григорий Воронцов

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