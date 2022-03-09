В МАГАТЭ заявили, что не видят критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС
Украина ранее проинформировала организацию о том, что на станции якобы отключено электроснабжение, которое используется, в частности, для охлаждения отработавшего топлива.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не наблюдает каких-либо критических нарушений в безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.
"Украина проинформировала МАГАТЭ об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС. [Это] нарушает принцип безопасности в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения, [но] в данном случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что МАГАТЭ допустило уничтожение установки по производству нейтронов в Харькове. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что на площадке было мало запасов материала, и выразил сожаление из-за её ликвидации.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ