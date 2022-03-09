В МАГАТЭ заявили, что не видят критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС

Украина ранее проинформировала организацию о том, что на станции якобы отключено электроснабжение, которое используется, в частности, для охлаждения отработавшего топлива.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не наблюдает каких-либо критических нарушений в безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

"Украина проинформировала МАГАТЭ об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС. [Это] нарушает принцип безопасности в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения, [но] в данном случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что МАГАТЭ допустило уничтожение установки по производству нейтронов в Харькове. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что на площадке было мало запасов материала, и выразил сожаление из-за её ликвидации.