Почему российский спецназ срочно отбил Запорожскую АЭС у боевиков Оглавление Запорожская АЭС под контролем Z — значит "защита" Секретный бой Хронология короткого боя может войти в учебники по антитеррористической подготовке как в России, так и за рубежом. 42096 42096 Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Запорожская АЭС под контролем

4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования территории Запорожской АЭС группа Росгвардии подверглась нападению диверсионной группы ВСУ. Огонь украинские диверсанты открыли со стороны учебно-тренировочного комплекса. Ответным шквальным огнём росгвардейцы отбили атаку и вскоре взяли объект под контроль. Стараясь избежать уничтожения, боевики покинули учебный корпус АЭС, так и не попав в машинные залы через коридоры службы безопасности, но, отступая, украинская ДРГ устроила пожар.

Эксперты по безопасности отмечают, что сразу за этим инцидентом последовали заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также премьерам Бельгии и Британии о том, что "русские военные хотят устроить "второй Чернобыль". Это сообщение оказалось вбросом и шантажом и вскоре было опровергнуто фактами: бои велись вдали от энергоблоков, и никакой угрозы радиационного заражения местности в настоящий момент нет. Ветеран спецназа КГБ СССР майор запаса Олег Косицын пояснил, что защита Запорожской АЭС — исключительная по своей важности антитеррористическая операция, равных которой в современной истории ещё не было.

Третий энергоблок Запорожской АЭС. Фото © ТАСС / Ольга Богородская

Спецназ регулярно оттачивает навыки освобождения таких объектов, поэтому у украинских боевиков не было никаких шансов. Это чистая антитеррористическая операция, проведённая на высочайшем уровне. Персонал даже ничего понять не успел, все до сих пор на своих местах и продолжают спокойно работать Олег Косицын Ветеран спецназа КГБ СССР, майор запаса

Косицын добавил, что не случайно одним из первых объектов, которые взяли под контроль российские войска, стала Чернобыльская АЭС. В двух шагах от этого места находится наземное сухое хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ) контейнерного типа, уничтожение которого вызовет ещё одну техногенную катастрофу практически планетарного масштаба.

Z — значит "защита"

Особое внимание российских военных ключевым объектам энергетики на территории Украины неслучайно. В этой стране находится четыре действующих АЭС с пятнадцатью реакторами. Первой под контролем российских военных оказалась Чернобыльская АЭС. В 2000 году работа реакторов была остановлена, но, несмотря на это, она находится в том же ядерном статусе, как и любая работающая АЭС, и нуждается в защите.

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Запорожская атомная электростанция после частичной приостановки "Фукусимы-1" стала крупнейшей европейской АЭС по мощности и выработке электроэнергии. Также на территории Украины действует Южно-Украинская АЭС, на долю которой приходится 10% всей электроэнергии, вырабатываемой в этой стране. Кроме Запорожской и Чернобыльской в стране ещё три атомные электростанции: Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. В каком состоянии находится система безопасности на этих АЭС, эксперты сказать не берутся, однако не исключают, что украинские ДРГ, которые де-факто уже не подчиняются никому, кроме самих себя, могут добраться до тех объектов, которые не успели занять российские военные.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ветеран спецназа Сергей Гончаров отметил, что взять такие объекты под контроль нужно ради безопасности миллионов людей.

Мероприятие по взятию спецслужбами под контроль АЭС заключается в том, чтобы предотвратить попадание снарядов и другого тяжёлого вооружения по зданию с ядерным реактором. Наши спецслужбы будут контролировать всё до тех пор, пока вопрос с Украиной не будет решён так, как наметил президент России Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации, ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”

"Операция Z", по словам Гончарова, принципиально не проводится по американскому пути, когда сначала в ход идёт ковровое бомбометание, а потом — уничтожение всякого рода войск. Российские войска и спецподразделения действуют точечно и обеспечивают безопасность там, где это нужно сделать быстро с гарантией результата. Гончаров отметил также, что, если бы Запорожская АЭС подверглась массированным ударам украинских националистов, случилось бы непоправимое.

Секретный бой

© ТАСС / Сергей Мальгавко

По словам президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", взятие под контроль Запорожской АЭС — необходимая мера не только с точки зрения безопасности. На территории страны, где проводится "Операция Z", живут люди, и им по-прежнему нужно электричество. Безопасность объекта военные обеспечивают, но под управление никто АЭС не берёт, оставляя это в компетенции специалистов. Персонал станций — и Чернобыльской, и Запорожской — в настоящее время находится на своих рабочих местах и контролирует состояние энергоблоков.

Стоить также отметить, что "Операция Z" разработана с учётом перспектив того, как будет восстанавливаться мирная жизнь на Украине. АЭС — это гарантия сохранения рабочих мест, что Украине пригодится уже в ближайшем будущем, когда российские войска и спецслужбы достигнут поставленных задач. Результаты спецоперации по защите Запорожской АЭС уже признали в МАГАТЭ. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что радиационный фон на станции в норме, а объект продолжает выдавать положенные мегаватты потребителю. Это, по словам ветерана спецназа ГРУ подполковника запаса Виктора Крапивкина, означает, что никаких изменений для простых жителей не будет.

Ключевой вектор "Операции Z" — никакого воздействия на гражданских. Людям нужен свет, нужно смотреть телевизор, нужно отапливать дом и продукты в холодильнике хранить. Это понимают и украинские бандиты, которым важно дискредитировать любые шаги Российской армии по укреплению мира. Но, если даже МАГАТЭ признало, что с Запорожской АЭС всё в порядке, значит, их план провалился Виктор Крапивкин Ветеран спецназа ГРУ, подполковник запаса

Важное уточнение по ситуации с Запорожской АЭС сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские военнослужащие, охранявшие электростанцию, покинули объект ещё до прихода российских подразделений и скрылись в неизвестном направлении. Из этого обстоятельства эксперты делают неутешительный вывод: "вакуумом безопасности" пытались воспользоваться украинские диверсионные группы, а конечной целью мог быть теракт на территории станции. При этом расстрел гражданского персонала мог привести к срабатыванию аварийной защиты и отключению половины Запорожья от электричества, а при сбое системы безопасности последствия были бы непрогнозируемы.

Ветераны спецслужб отмечают, что в этой ситуации возникает два вопроса: кто отдал украинской армии приказ покинуть территорию АЭС и какую ответственность понесёт президент Украины Владимир Зеленский, если выяснится, что приказ на организацию "второго Чернобыля" он отдавал лично.

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Авторы Евгений Жуков