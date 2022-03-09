Хинштейн: "Единая Россия" проработает с кабмином вопрос регулирования цен на товары

"Единая Россия" проработает с Правительством РФ вопрос регулирования цен на ряд товаров. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем Федеральной антимонопольной службы, сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В перечень войдут продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовая химия, зоотовары и некоторые другие.

"Нынешний рост цен на товары отечественного производства может быть объяснён исключительно желанием продавцов и производителей нажиться на непростой для всех ситуации. Проблема в спекулянтах, у которых товарный запас на два месяца сформирован", — считает Хинштейн.

Он назвал эту тему одной из острейших и заметил, что парламентариям нельзя оставаться в стороне.