Хинштейн: "Единая Россия" проработает с кабмином вопрос регулирования цен на товары
Эта тема является одной из острейших, и парламентариям нельзя оставаться в стороне, уточнил он. При этом рост цен на товары отечественного производства депутат связывает со спекулянтами.
"Единая Россия" проработает с Правительством РФ вопрос регулирования цен на ряд товаров. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем Федеральной антимонопольной службы, сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
В перечень войдут продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовая химия, зоотовары и некоторые другие.
"Нынешний рост цен на товары отечественного производства может быть объяснён исключительно желанием продавцов и производителей нажиться на непростой для всех ситуации. Проблема в спекулянтах, у которых товарный запас на два месяца сформирован", — считает Хинштейн.
Он назвал эту тему одной из острейших и заметил, что парламентариям нельзя оставаться в стороне.
А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
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