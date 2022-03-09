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9 марта, 14:18

Хинштейн: "Единая Россия" проработает с кабмином вопрос регулирования цен на товары

Эта тема является одной из острейших, и парламентариям нельзя оставаться в стороне, уточнил он. При этом рост цен на товары отечественного производства депутат связывает со спекулянтами.

"Единая Россия" проработает с Правительством РФ вопрос регулирования цен на ряд товаров. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем Федеральной антимонопольной службы, сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В перечень войдут продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовая химия, зоотовары и некоторые другие.

"Нынешний рост цен на товары отечественного производства может быть объяснён исключительно желанием продавцов и производителей нажиться на непростой для всех ситуации. Проблема в спекулянтах, у которых товарный запас на два месяца сформирован", — считает Хинштейн.

"Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний

"Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний

Он назвал эту тему одной из острейших и заметил, что парламентариям нельзя оставаться в стороне.

А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

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Сайт "Единой России"

Артур Лапсаков

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