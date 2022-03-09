IT-эксперт Геллер рассказал, кто ведёт информационную войну против России

За историю существования Сети ещё не было ни одной страны, которая подверглась бы таким мощным информационным атакам, как Россия. При этом раньше технологии создания и распространения фейковых новостей были сложными, а сейчас каждая домохозяйка без особых усилий способна создать подобный контент. Об этом рассказал IT-специалист, разработчик сайтов Артём Геллер.

В настоящее время наблюдается беспрецедентный масштаб информационной войны из-за ситуации на Украине, отметил эксперт. По его словам, это происходит из-за того, что любой пользователь сам может создать какой ему угодно контент. Геллер подчеркнул, что главную роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры, где фактчекингу порой вообще не уделяется никакого внимания.

"Если раньше технологии создания фейков были сложными, то сейчас с помощью современных графических редакторов, нейросетей, программ видеомонтажа любая домохозяйка может создать пропагандистский механизм, который бросается в инфополе и оказывает определённое воздействие на людей", — пояснил специалист в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам Геллера, основная доля фейков, как правило, создаётся бесплатно, но есть и организованные компании, спонсирующие людей. Поэтому, как считает эксперт, необходимо ужесточить законодательство в информационной сфере. При этом, как указал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с недостоверными сообщениями в Интернете Александр Малькевич, наказание за фейки должно быть направлено не на распространителей, а на создателей лживой информации.

"Идёт информационная война, она будет идти столько, сколько они посчитают нужным, пока не поймут, что нанесли нам какое-то поражение. Поскольку мы сопротивляемся и появляются даже народные кибердружины, то победа их не близка, а значит, они будут усиливать давление, соответственно, нам нужно опираться на отечественные сервисы, стартапы", — добавил общественник.