Минобороны РФ: Обнаружилось несколько фактов присутствия срочников на Украине

Как уточнил генерал-майор Игорь Конашенков, принимаются исчерпывающие меры по недопущению таких военнослужащих к участию в специальной военной "Операции Z".

Факты участия срочников обнаружены в частях Российских вооружённых сил, участвующих в специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях Российских вооружённых сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", — сказал он в ходе брифинга.

При этом на одно из подразделений, выполняющее задачи тылового обеспечения, напала диверсионная группа нацбатальона, и ряд военных, в том числе и срочной службы, были захвачены в плен, добавил генерал-майор.