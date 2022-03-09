Минобороны РФ: Обнаружилось несколько фактов присутствия срочников на Украине
Как уточнил генерал-майор Игорь Конашенков, принимаются исчерпывающие меры по недопущению таких военнослужащих к участию в специальной военной "Операции Z".
Факты участия срочников обнаружены в частях Российских вооружённых сил, участвующих в специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях Российских вооружённых сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", — сказал он в ходе брифинга.
При этом на одно из подразделений, выполняющее задачи тылового обеспечения, напала диверсионная группа нацбатальона, и ряд военных, в том числе и срочной службы, были захвачены в плен, добавил генерал-майор.
"В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", — заметил Конашенков.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Алексей Коновалов