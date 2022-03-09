"Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций

"Единая Россия" разработала меры, которые помогут поддержать рынок труда в текущей ситуации из-за санкций против страны. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

"Предоставление зарплатных кредитов — при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счёт государства. Расширение общественных работ для безработных и временных работ для сотрудников при вынужденном простое", — говорится в сообщении.