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9 марта, 14:36

"Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций

В том числе предлагается поднять нижний уровень пособия по безработице и субсидировать создание рабочих мест для тех, кто лишился заработка после введения ограничительных мер против страны.

"Единая Россия" разработала меры, которые помогут поддержать рынок труда в текущей ситуации из-за санкций против страны. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

"Предоставление зарплатных кредитов — при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счёт государства. Расширение общественных работ для безработных и временных работ для сотрудников при вынужденном простое", — говорится в сообщении.

Ещё партия предлагает ввести право службам занятости переобучать безработных и сотрудников предприятий, которые собираются менять технологии выпуска продукции. Указывается и субсидирование создания рабочих мест для тех, кто лишился работы из-за введённых санкций против России. Вместе с тем единороссы хотят расширить сферы применения срочных трудовых договоров на время действия рестрикций. Также предлагается поднять нижний уровень пособия по безработице.

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Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.

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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Гордеев

Светлана Оперук

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