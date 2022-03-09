"Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций
В том числе предлагается поднять нижний уровень пособия по безработице и субсидировать создание рабочих мест для тех, кто лишился заработка после введения ограничительных мер против страны.
"Единая Россия" разработала меры, которые помогут поддержать рынок труда в текущей ситуации из-за санкций против страны. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.
"Предоставление зарплатных кредитов — при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счёт государства. Расширение общественных работ для безработных и временных работ для сотрудников при вынужденном простое", — говорится в сообщении.
Ещё партия предлагает ввести право службам занятости переобучать безработных и сотрудников предприятий, которые собираются менять технологии выпуска продукции. Указывается и субсидирование создания рабочих мест для тех, кто лишился работы из-за введённых санкций против России. Вместе с тем единороссы хотят расширить сферы применения срочных трудовых договоров на время действия рестрикций. Также предлагается поднять нижний уровень пособия по безработице.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Андрей Гордеев