Victoria's Secret временно приостанавливает работу в России

Американская компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret временно приостанавливает работу на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на русскоязычном сайте ретейлера.

"С 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а также всех розничных магазинов Victoria’s Secret", — говорится в сообщении.