Victoria's Secret временно приостанавливает работу в России
При этом все заказы, сделанные до 9 марта, будут доставлены покупателям. Также с 10 марта в России закроются все торговые точки бренда.
Американская компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret временно приостанавливает работу на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на русскоязычном сайте ретейлера.
"С 9 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а также всех розничных магазинов Victoria’s Secret", — говорится в сообщении.
При этом все заказы, сделанные вплоть до упомянутой даты, будут доставлены покупателям. Также с 10 марта в России закроются все торговые точки бренда.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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