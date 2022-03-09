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9 марта, 14:54

В Перми отстранили от работы педагога, пожелавшего детям сгореть в школе во время эвакуации

Отмечается, что педагог освобождён пока что на время расследования. Кроме того, директору учреждения поручили провести беседу со всеми сотрудниками об основах профессиональной этики.

В Перми отстранили от работы учительницу физики, которая во время пожарной тревоги пожелала восьмиклассникам сгореть. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточнили в информационно-аналитическом управлении пермской администрации, педагога освободили от работы на время расследования факта некорректного заявления. Кроме того, директору школы поручили провести беседу со всеми учителями об основах профессиональной этики.

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Скандальный инцидент в школе № 116 произошёл 3 марта. Как пишет пермский портал 59.ru, в тот день в здании образовательного учреждения сработала пожарная сигнализация. Однако на вопрос одного из учеников, надо ли эвакуироваться, учительница ответила: "Вас не только эвакуировать, вам с гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели на фиг". В этот момент слова женщины записали на телефон.

Ранее Лайф рассказывал, что уральским четвероклашкам задали прочитать эротическую сказку Пушкина. Родители отказались выполнять с детьми такое домашнее задание и пожаловались директору школы, поскольку произведение подпадает под возрастной ценз 16+.

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Pexels

Наталья Исакова

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