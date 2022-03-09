В Перми отстранили от работы педагога, пожелавшего детям сгореть в школе во время эвакуации

Как уточнили в информационно-аналитическом управлении пермской администрации, педагога освободили от работы на время расследования факта некорректного заявления. Кроме того, директору школы поручили провести беседу со всеми учителями об основах профессиональной этики.

Скандальный инцидент в школе № 116 произошёл 3 марта. Как пишет пермский портал 59.ru, в тот день в здании образовательного учреждения сработала пожарная сигнализация. Однако на вопрос одного из учеников, надо ли эвакуироваться, учительница ответила: "Вас не только эвакуировать, вам с гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели на фиг". В этот момент слова женщины записали на телефон.