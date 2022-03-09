Названы ориентировочные даты Игр для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Зимние Игры "Мы вместе. Спорт" для российских паралимпийцев ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта, сообщает пресс-служба АУ "ЮграМегаСпорт".

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания по вопросам организации и проведения. Также было принято решение, что Игры пройдут с флагом и гимном России.

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.