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9 марта, 15:02

Названы ориентировочные даты Игр для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Ранее наших спортсменов отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине, хотя изначально было принято обратное решение.

Зимние Игры "Мы вместе. Спорт" для российских паралимпийцев ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта, сообщает пресс-служба АУ "ЮграМегаСпорт".

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания по вопросам организации и проведения. Также было принято решение, что Игры пройдут с флагом и гимном России.

Паралимпийская сборная России вернулась из Пекина в Москву

Паралимпийская сборная России вернулась из Пекина в Москву

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.

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ТАСС / Владимир Гердо

Шамиль Гаджиев

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