Россиянка с Кипра рассказала об отношении жителей острова к её соотечественникам

Между русскими и украинцами, проживающими в стране, случаются конфликты как в Сети, так и в жизни, однако местные чаще выражают сочувствие в связи со сложившейся ситуацией.

Жительница Кипра Ева рассказала, что отношение к русским на острове не поменялось после начала специальной военной "Операции Z" на Украине. Её слова приводит телеканал "360".

"Разное отношение всегда было к русским на Кипре. Конечно, я встречала в основном положительное. Никакого негатива я не видела. И даже сейчас, после этих событий, конкретного негатива я не вижу", — призналась она.

При этом женщина заметила, что на Кипре живут большие диаспоры русских и украинцев и между ними бывают конфликты. Они проходят как в соцсетях, так и в жизни. Однако некоторые киприоты даже выражают сочувствие в связи с происходящими событиями, добавила Ева.

Она также рассказала, что видела у знакомой в соцсетях публикацию о том, что с ней не стали разговаривать на почте, когда узнали, что она русская, однако это единичный случай, который мог возникнуть из-за личного отношения человека.