Россиянка с Кипра рассказала об отношении жителей острова к её соотечественникам
Между русскими и украинцами, проживающими в стране, случаются конфликты как в Сети, так и в жизни, однако местные чаще выражают сочувствие в связи со сложившейся ситуацией.
Жительница Кипра Ева рассказала, что отношение к русским на острове не поменялось после начала специальной военной "Операции Z" на Украине. Её слова приводит телеканал "360".
"Разное отношение всегда было к русским на Кипре. Конечно, я встречала в основном положительное. Никакого негатива я не видела. И даже сейчас, после этих событий, конкретного негатива я не вижу", — призналась она.
При этом женщина заметила, что на Кипре живут большие диаспоры русских и украинцев и между ними бывают конфликты. Они проходят как в соцсетях, так и в жизни. Однако некоторые киприоты даже выражают сочувствие в связи с происходящими событиями, добавила Ева.
Она также рассказала, что видела у знакомой в соцсетях публикацию о том, что с ней не стали разговаривать на почте, когда узнали, что она русская, однако это единичный случай, который мог возникнуть из-за личного отношения человека.
"Мои знакомые и друзья здесь, они все сочувствуют и русским, и украинцам, потому что они понимают, что это общая беда", — призналась она.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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