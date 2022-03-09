ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 15:13
5132

Погибший в ходе "Операции Z" военный из Астрахани посмертно награждён орденом Мужества

Младший сержант Темирлан Джасагулов. Фото © Instagram / babushkin_iyu

Младший сержант Темирлан Джасагулов. Фото © Instagram / babushkin_iyu

Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям.

Младший сержант Темирлан Джасагулов из Астрахани, который погиб при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z", посмертно награждён орденом Мужества. Об этом в своём аккаунте в "Инстаграме" сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня попрощались с гвардии младшим сержантом Темирланом Джасагуловым. <…> Ему было 29 лет. За героизм, проявленный при выполнении специальных задач в ходе спецоперации на Украине, боец награждён орденом Мужества", — написал он.

Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям. Бабушкин добавил, что поддержку семье оказывали с первых дней после известия.

"Темирлан отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины, народа, Отчизны. Мы гордимся его подвигом и будем помнить о нём всегда", — заключил губернатор.

В Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z"
В Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z"

Ранее Лайф рассказал, что в ДНР прощаются с героически погибшим комбатом "Спарты" Владимиром Жогой. Все собравшиеся в Донецком государственном академическом театре оперы и балета принесли искренние соболезнования. У людей лишь одно желание — проститься с ним и отдать дань уважения.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage
Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • Украина
  • Утраты
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar