Погибший в ходе "Операции Z" военный из Астрахани посмертно награждён орденом Мужества

Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям.

Младший сержант Темирлан Джасагулов из Астрахани, который погиб при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z", посмертно награждён орденом Мужества. Об этом в своём аккаунте в "Инстаграме" сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня попрощались с гвардии младшим сержантом Темирланом Джасагуловым. <…> Ему было 29 лет. За героизм, проявленный при выполнении специальных задач в ходе спецоперации на Украине, боец награждён орденом Мужества", — написал он.

Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям. Бабушкин добавил, что поддержку семье оказывали с первых дней после известия.

"Темирлан отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины, народа, Отчизны. Мы гордимся его подвигом и будем помнить о нём всегда", — заключил губернатор.

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