Эксперт Калинин рассказал о мерах поддержки бизнеса в России

В частности, специалист отметил, что на этой неделе в силу должен вступить второй пакет мер помощи от Правительства РФ.

Российскими властями подготовлены меры поддержки отечественного бизнеса, а важные вопросы по поддержке отечественной экономики делегированы правительству и Центробанку. Об этом рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин в эфире радио "Комсомольская правда".

"На данный момент президент России Владимир Путин подписал указ о кредитных каникулах и отсутствии проверок для малого и среднего бизнеса. Подготовлены корректировки по муниципальным контрактам, по долевому строительству", — отметил Калинин, говоря о примерах государственной помощи бизнесу.

Он добавил, что на этой неделе в силу должен вступить второй пакет мер поддержки от Правительства РФ. Эксперт отметил, что прежде всего стоит принять каникулы по лизингу, в котором находится очень много оборудования, задействованного в производстве. Кроме того, важно помочь логистическими субсидиями и их увеличением.