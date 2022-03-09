Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России
Из-за перебоев в цепочке поставок также уменьшится объём производства табачной продукции на территории РФ. При этом компания будет выплачивать зарплату своим сотрудникам.
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) заявила о приостановке запланированных инвестиций и отмене запуска новых продуктов в России, а также о снижении объёма производства. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.
"Сегодня Philip Morris International объявляет о приостановке запланированных инвестиций в РФ, включая все запуски новых продуктов, коммерческие инвестиции и инвестиции в разработку инноваций и промышленность", — говорится в сообщении.
В компании также добавили, что из-за перебоев в цепочке поставок сократится объём производства табачной продукции на территории России. При этом концерн будет выплачивать своим сотрудникам заработную плату в течение периода приостановки деятельности.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
Getty Images / Omar Marques / SOPA Images / LightRocket