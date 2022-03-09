Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) заявила о приостановке запланированных инвестиций и отмене запуска новых продуктов в России, а также о снижении объёма производства. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

"Сегодня Philip Morris International объявляет о приостановке запланированных инвестиций в РФ, включая все запуски новых продуктов, коммерческие инвестиции и инвестиции в разработку инноваций и промышленность", — говорится в сообщении.