Путин рассказал Шольцу о попытках украинских националистов препятствовать эвакуации людей
Лидеры также обсудили итоги третьего раунда переговоров Москвы и Киева, который состоялся 7 марта.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудили ситуацию вокруг специальной военной операции по защите Донбасса, в частности итоги третьего раунда переговоров Москвы и Киева и гуманитарные аспекты обстановки.
"Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей", — говорится в сообщении Кремля.
Утром 9 марта Министерство обороны РФ сообщило о решении объявить на Украине режим тишины с 10:00 мск для эвакуации мирного населения. Вице-премьер Незалежной Ирина Верещук подтвердила открытие нескольких коридоров, однако, по данным официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, гумкоридоры в Мариуполе до сих пор не действуют.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ © Getty Images / Odd Anderson-Pool