Путин рассказал Шольцу о попытках украинских националистов препятствовать эвакуации людей

Лидеры также обсудили итоги третьего раунда переговоров Москвы и Киева, который состоялся 7 марта.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудили ситуацию вокруг специальной военной операции по защите Донбасса, в частности итоги третьего раунда переговоров Москвы и Киева и гуманитарные аспекты обстановки.