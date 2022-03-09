Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
В Министерстве иностранных дел страны подчеркнули, что Сухум и Донецк поддерживают курс России, направленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
9 марта 2022 года Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом заявила пресс-служба МИД Абхазии.
"В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой", — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что Абхазия и ДНР поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее Лайф писал, что МИД Абхазии поддержал действия России по защите Донбасса. В Сухуме отметили, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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