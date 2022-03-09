Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

В Министерстве иностранных дел страны подчеркнули, что Сухум и Донецк поддерживают курс России, направленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.

9 марта 2022 года Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом заявила пресс-служба МИД Абхазии.

"В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой", — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Абхазия и ДНР поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Лайф писал, что МИД Абхазии поддержал действия России по защите Донбасса. В Сухуме отметили, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.