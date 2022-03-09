В Белоруссии признали экстремистскими материалы Deutsche Welle

Продукция германской телерадиовещательной компании Deutsche Welle признана экстремистской по решению белорусского суда. Об этом сообщает Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики в своём телеграм-канале.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД информационная продукция телеграм-канала и чата "DW Беларусь", а также всей медиаинформационной сети Deutsche Welle, логотип в виде двух букв D и W признаны экстремистскими материалами", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на соответствующие телеграм-каналы и чаты преследуется по закону.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z". В частности, ведомство ограничило доступ к Deutsche Welle, Би-би-си, изданиям "Медуза"*, "Радио Свобода"*, "Голос Америки"* и их проектам, а также ряду других информационных ресурсов.