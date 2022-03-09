Тяжелобольной хоккеист "Авангарда" Мирошниченко пообщался по видеосвязи с легендой НХЛ Марио Лемье

"Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье. Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лед, выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Мы благодарны коллегам из "Питтсбурга", а также журналистке Дарье Тубольцевой, которые помогли организовать этот звонок. Для Ивана и "Авангарда" это много значит", — говорится в сообщении пресс-службы.