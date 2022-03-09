Тяжелобольной хоккеист "Авангарда" Мирошниченко пообщался по видеосвязи с легендой НХЛ Марио Лемье
Канадец пожелал ему быстрее выздороветь и вернуться на лёд.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Марио Лемье провёл видеозвонок с нападающим омского "Авангарда" Иваном Мирошниченко. Об этом сообщается на странице сибирского клуба во "ВКонтакте".
На прошлой неделе "Авангард" объявил, что Мирошниченко проходит лечение в Германии. Не исключается, что спортсмен пропустит весь следующий сезон.
"Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье. Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лед, выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Мы благодарны коллегам из "Питтсбурга", а также журналистке Дарье Тубольцевой, которые помогли организовать этот звонок. Для Ивана и "Авангарда" это много значит", — говорится в сообщении пресс-службы.
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В нынешнем сезоне Мирошниченко выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за "Омские Крылья". В 31 матче он набрал 16 очков (10 шайб + 6 результативных передач).
Instagram / miroshnichenko_63