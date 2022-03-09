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9 марта, 15:20

Тяжелобольной хоккеист "Авангарда" Мирошниченко пообщался по видеосвязи с легендой НХЛ Марио Лемье

Канадец пожелал ему быстрее выздороветь и вернуться на лёд.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Марио Лемье провёл видеозвонок с нападающим омского "Авангарда" Иваном Мирошниченко. Об этом сообщается на странице сибирского клуба во "ВКонтакте".

На прошлой неделе "Авангард" объявил, что Мирошниченко проходит лечение в Германии. Не исключается, что спортсмен пропустит весь следующий сезон.

"Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье. Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лед, выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Мы благодарны коллегам из "Питтсбурга", а также журналистке Дарье Тубольцевой, которые помогли организовать этот звонок. Для Ивана и "Авангарда" это много значит", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Может пропустить весь следующий сезон": "Авангард" сообщил о проблемах со здоровьем у 18-летнего хоккеиста и его лечении в Германии

"Может пропустить весь следующий сезон": "Авангард" сообщил о проблемах со здоровьем у 18-летнего хоккеиста и его лечении в Германии

В нынешнем сезоне Мирошниченко выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за "Омские Крылья". В 31 матче он набрал 16 очков (10 шайб + 6 результативных передач).

Обложка ©

Instagram / miroshnichenko_63

Роман Фейгин

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