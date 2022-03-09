Nestle временно прекращает инвестиции на территории России
Также корпорация заявила о приостановке рекламной кампании в РФ. При этом сообщается, что поставки продуктов питания продолжатся.
Швейцарская компания по производству продуктов питания Nestle заявила о приостановке инвестиций на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Nestle сообщила, что продолжит поставлять продукты питания. Также корпорация заявила о приостановке рекламной кампании в РФ.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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